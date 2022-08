Público vs. privado

Num artigo no Expresso da semana passada, Francisco Louçã retoma um tema perene no debate político e económico: a comparação entre o público e o privado. Louçã afirma, de forma correcta e elegante, que a defesa do privado é frequentemente mais ideológica do que lógica. Concordo, mas acrescento que o mesmo se poderia dizer da defesa do público. Não é minha intenção resolver este debate. Não tenho nem espaço nem tempo nem habilidade. Mais, pode dizer-se que a pergunta está mal formulada: havendo muitas dimensões a considerar (desde logo, eficiência e equidade), é impossível fazer comparações sem indicar o peso relativo de cada dimensão.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler