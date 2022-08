Pássaros sem pés à procura de árvore sem galhos

Audre Lorde (1934-1992) foi uma poetisa, ensaísta e ativista negra americana pouco conhecida, penso, em Portugal. Vale muito a pena ler “Zami — Uma Nova Grafia do Meu Nome, Uma Biomitografia” (Elegante Editora). Vale mesmo a pena entrar no mundo de uma mulher que “narra” em minúcia política os primeiros 23 anos da sua vida. Uma mulher negra, pobre, com dificuldades visuais graves e lésbica.

