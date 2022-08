O regresso da energia nuclear: Portugal tem de seguir a França e o Japão

É fundamental voltar ao tema da energia nuclear, porque o futuro será nuclear e, nesse sentido, o futuro de Portugal será melhor se vencermos as resistências e aceitarmos a evidência: não há futuro da civilização humana e não há redução de CO2 sem a energia nuclear. Como já indiquei na semana passada, a energia nuclear é a mais verde e menos carbónica. Não é possível diminuirmos as emissões de CO2 sem a energia nuclear. O radicalismo ambientalista não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, diminuir o CO2 e fechar centrais nucleares. Não. Diminuir o CO2 implica manter e abrir novas centrais de nova geração ainda mais seguras.

