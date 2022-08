O pedido de desculpa sobre os “70% de floresta ardida” é um sinal de humildade da secretária de Estado. Mas quando é acompanhado por uma outra declaração feita por um elemento do mesmo Governo de que o Parque Natural da Serra da Estrela “ficará melhor do que estava”, é importante lançar o alerta aos 10 milhões de portugueses: com ou sem desculpas, estamos a ser manipulados.

