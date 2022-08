Incêndios e despovoamento: impressões de um país abandonado

“Vá para fora cá dentro” parece ser um slogan vencedor. As sondagens indicam que, no verão, cerca de 80% dos portugueses escolhem fazer férias no seu país. As razões são evidentes: não só fica quase sempre mais em conta, como, também, Portugal oferece uma diversidade e qualidade capaz de fazer inveja a qualquer outro destino. Como costumo responder aos cultores da autocomiseração, o nosso país tem coisas extraordinárias, da paisagem ao património, da gastronomia às tradições e à inovação. Mas, a par disto, ainda existe um país ignorado pelo Estado e fenómenos recorrentes que não podem acontecer em 2022.

