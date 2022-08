Depressão pós-férias

Esta semana, o economista Tiago Tavares fez a seguinte observação nas redes sociais: se Portugal tivesse crescido nos últimos 20 anos ao ritmo a que cresceu nos seis anos anteriores (entre 1995 a 2001), nesta altura seríamos tão ricos como a Holanda. Não porque o final do século XX tenha sido uma época dourada na economia portuguesa, antes pelo contrário, mas porque o desempenho económico tem sido tão medíocre no século XXI até agora. No entanto, e apesar de tantos escreverem sobre isto há mais de uma década, continua a faltar um sentido de urgência no Estado ou nos debates públicos acerca deste desastre. O Governo anterior ganhou muitos votos com uma agenda focada em reverter as reformas do Executivo que tinha substituído; o Governo atual já está no poder há seis meses e, apesar de todas as promessas, continua sem anunciar uma verdadeira reforma cuja intenção seja abanar a economia.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler