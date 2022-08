Definia-se como um “louco de Cristo”, seguindo à letra a mensagem de Paulo aos Coríntios, e, de facto, quem olhar para a radicalidade com que o Evangelho nesta vida se cumpriu, concluirá, muito provavelmente, que algo de insano e grave aqui terá ocorrido. Ou talvez não: falecido aos 88 anos, e de causas não especificadas, no passado dia 4 de Agosto, numa residência dos Oblatos em San Antonio, no Texas, Carl Kabat alertou-nos ao longo de décadas, de forma furiosa, violenta até, para as armas nucleares e seus perigos, coisa que os recentes acontecimentos na central de Zaporíjia têm mostrado ser bem real e funesta. Por isso, mesmo que não concordemos com a ousadia dos gestos deste sacerdote rouge, sempre haveremos de neles reconhecer algum sentido e propósito, de resto coincidente com o legado de paz que Jesus veio trazer ao mundo.

