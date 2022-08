Até que a crise nos separe

Em teoria, os alemães, sendo mais ricos que nós, podem, e devem poder, usar o seu dinheiro para proteger as suas empresas e cidadãos em tempo de crise. Acontece que, na prática, isso significa que o mercado interno da União Europeia se desequilibra. A favor dos alemães. É o que vai acontecer, mais uma vez.

No final da semana passada, a Comissão Europeia aprovou um esquema alemão de apoio às indústrias intensivas em energia (as que precisam de muita energia para produzir) no valor de 27.5 mil milhões de euros, para compensar os crescentes custos indiretos das emissões, resultantes do aumento do preço da electricidade, entre 2021 e 2030.

Com a autorização da Direção Geral da Concorrência da Comissão Europeia, o governo alemão vai poder amortecer parte do impacto da guerra nos custos da produção industrial alemã. Ou seja, a Alemanha tem dinheiro para reduzir o custo que a guerra tem, e a Comissão Europeia permite-lhe usar esse dinheiro para evitar a perda de competitividade (e, eventualmente de viabilidade) de algumas indústrias alemãs. Ainda que os problemas alemães não acabem aí (se faltar energia, podem mesmo ter de produzir menos. Mas essa é outra questão.).

Na perspetiva dos alemães, a Comissão Europeia fez muito bem e não há nada que criticar. Se o governo alemão tem dinheiro (que poupou quando vivia obcecado com o défice zero) e está disponível para o gastar a apoiar a indústria e economia alemãs quando um dos efeitos colaterais da guerra pode ser a sua produção, era o que mais faltava que não o pudesse fazer. A posição dos alemães é compreensível, mas é uma visão obviamente parcial.

O que acontece agora é semelhante ao que aconteceu no pico da pandemia. Então, o governo alemão, tal como outros, criou esquemas para apoiar as empresas que subitamente tinham ficado sem clientes nem possibilidade de produzir. A diferença foi a medida em que o fez. No caso dos empréstimos bancários, por exemplo, o governo alemão cobriu a cem por cento o risco da banca. Noutros casos, como em Portugal, por exemplo, o risco coberto pelo Estado não era total. O resultado prático destas diferenças é óbvio: a banca alemã apoiou a economia em tempo de crise sem praticamente correr riscos. A banca de outros Estados membros, como a portuguesa, por exemplo, apoiou mas correu riscos. Ou não pôde correr o risco de apoiar.

Independentemente do que se pense sobre a banca ser protegida dos riscos, ou das regras que anulam os incentivos extraordinários para reduzir emissões (como neste caso), é óbvio que ambas as histórias mostram como os diferentes Estados membros da União Europeia enfrentam as crises de diferentes maneiras. Conforme as capacidades que têm, claro, e conforme a disponibilidade da Comissão Europeia para que as diferenças entre as economias se agravem ou não. E é aqui que a questão se torna mais complicada.

A política de concorrência da União Europeia tem como objetivo garantir que existe um mercado interno a funcionar e regras iguais para todos, apesar das diferenças entre as várias economias nacionais. Ora, se alguns governos podem apoiar as suas empresas mais do que outros, e se a Comissão Europeia permite que o façam, o mercado interno desequilibra-se, necessariamente.

Os alemães, compreensivelmente, acham que isto faz sentido. Mas depois também acham que deixar que alguns governos tenham políticas fiscais competitivas - coisa que os irlandeses, os bálticos, e às vezes até Portugal, fazem - viola as regras do mercado interno, e tentam impedi-los. Na medida em que tenha impacto para além da economia nacional, defender uma coisa e outra é incompatível. Mas isso já preocupou mais a Comissão Europeia do que preocupa.

Há cerca de dois anos, na sequência da recusa da aquisição da Alstom pela Siemens, porque criaria um quase monopólio na indústria da sinalização das vias férreas no mercado europeu, começou a surgir um novo conceito nas discussões sobre concorrência europeia. Para os defensores daquela aquisição (e em particular para o governo francês e alemão), o mercado relevante para avaliar se há ou não concorrência é o mercado global e não o europeu. E, portanto, desde que haja concorrência no mercado global, não faz mal que haja quase monopolistas dentro da União Europeia. Pelo contrário. Segundo os defensores desta tese, precisamos de “campeões europeus” para competir no mercado global. O problema, obviamente, é o que isso faz aos europeus que não têm condições para ser campeões. Tendencialmente, alguns desaparecem. E, com eles, as grandes empresas nacionais que são pequenas ou médias à escala europeia.

Tudo isto pode parecer distante, demasiado económico e muito especializado. E, em parte, é. Mas é com estas regras que se desenha a economia nacional. E enquanto não formos tão ricos como os alemães, é melhor estarmos preocupados e atentos, se queremos garantir a nossa capacidade de ter uma economia competitiva. A alternativa é pedir para sermos compensados pela nossa falta de competitividade. Há quem viva bem com esse modelo.