Angola tem futuro se a mudança vier de baixo

Ao ver as longas filas para votar em Luanda e outras cidades e o empenhamento de tantos jovens em garantir a o controlo do processo eleitoral, assaltou-me um desconforto pelo nosso confortável enfado com a democracia. Há poucos povos com mais razões de queixa de quem o governa e até de quem faz oposição como o angolano. Mas, ali, a democracia plena não está à mão de semear e foi aproveitada com afinco.

