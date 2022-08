Acontecimentos, memória, notícias, poema

Notícias de atentados, de bombas, de edifícios tranquilos que acordam os seus habitantes com a má das mortes rápidas ou com o estrondo que se percebe ser som que não devia ser incluído nos dias e nos ouvidos humanos. Que barulho é este? Muitas vezes esta pergunta chega depois do desastre, outras vezes anuncia-o.

E é isso: os sons normais dos dias mantêm um equilíbrio qualquer de altos e baixos que nunca ultrapassa certos limites e linhas. É rara a tragédia que surge no mundo muda e em bicos de pés; quase sempre um alto som imprevisto vem do que é trágico.

