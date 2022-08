A desgovernação tornou-se endémica

Talvez seja do período estival. Ou das permanentes gafes políticas que têm sido a marca de água do Governo nos últimos meses, algumas delas suficientemente graves para desconfiarmos que cada membro do Governo ou anda a fazer o que quer ou não sabe o que anda a fazer, ou ambas. Ou até da incapacidade do primeiro-ministro perceber que estamos sentados em cima de uma bomba prestes a explodir e cujo rastilho dá pelo nome de inflação, ao ponto de achar que pode ir de férias e deixar o país à espera de um pacote de medidas salvadoras. Qualquer que seja a razão, a verdade é que o país parece, à semelhança do Governo, estar sem rumo.

