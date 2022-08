A água é nossa

Era um dos mistérios do Alentejo antigo, aquele mundo envolto em realismo mágico dos meus avós: na zona do país mais afetada pelas secas, as pessoas mais antigas e carismáticas desdenhavam o regadio, os canais, as barragens. Consideravam que a verdadeira identidade alentejana era o sequeiro; fundiam o seu carácter pessoal com essa alegada essência alentejana, a terra seca, que, aos seus olhos, era agora profanada pelas barragens dos engenheiros. Ser alentejano era sobreviver ao deserto com a honra de sempre, não era suplantar o deserto com ideias novas e progresso. Quando a barragem de Alqueva foi concluída, voltei a ver este retrato nas reportagens que saíram: por incrível que possa parecer, muitos alentejanos estavam contra Alqueva, uma profanação do verdadeiro Alentejo.

