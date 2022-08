Os meandros históricos da questão de Taiwan

Como surgiu a questão de Taiwan? Qual é a essência e ponto crucial desta questão? Qual é a posição e a proposta do governo chinês para resolver a questão? Recentemente, muitos amigos portugueses expressaram-nos as suas dúvidas e confusões sobre a questão de Taiwan. Esperamos que, através desta breve apresentação da história da questão de Taiwan, mais amigos portugueses fiquem a conhecer bem o tema.

Taiwan tem pertencido à China desde a Antiguidade. Vários livros e documentos de História registaram os primeiros atos de desbravar e cultivar charnecas em Taiwan realizados pelo povo chinês. No ano de 230 d.C, durante o período dos Três Reinos da China, o estudioso Shen Ying do Reino Wu escreveu o livro Registo do Ambiente Costeiro《临海水土志》, deixando o primeiro registo histórico de Taiwan.

O governo da Dinastia Sui (581–618) enviou três vezes tropas para Taiwan, que nessa altura era conhecida como "Liuqiu". Desde as Dinastias Song (960–1279) e Yuan (1271–1368), todos os governos centrais da China implantaram estruturas de administração na ilha. A partir de 1624, o sul de Taiwan foi ocupado pelos colonistas holandeses. Em 1662, o general Zheng Chenggong, herói nacional da China, expulsou os invasores holandeses e recuperou a ilha.

O governo da Dinastia Qing (1644–1912) expandiu gradualmente as estruturas administrativas em Taiwan e estabeleceu o governo local de Taiwan, subordinado ao governo da Província Fujian em 1684. Estabeleceu-se oficialmente a Província Taiwan em 1885, que era a 20.ª província da China na época.

Em julho de 1894, o Japão travou uma guerra de invasão contra a China. Em abril de 1895, o governo Qing derrotado foi forçado a ceder Taiwan e as Ilhas Penghu ao Japão. Durante a Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa (1931-1945), os comunistas chineses reivindicaram a recuperação de Taiwan. No encontro com o jornalista americano Nym Wales a 15 de maio de 1937, Mao Zedong disse que o objetivo da China era alcançar uma vitória final na guerra de resistência - uma vitória que recuperaria todos os territórios chineses ocupados, não apenas no nordeste da China ou a sul do Passo de Shanhai, mas também garantiria a libertação de Taiwan.

Em 9 de dezembro de 1941, o governo chinês declarou guerra contra o Japão e proclamou que todos os tratados, convenções, acordos e contratos relativos às relações entre a China e o Japão seriam revogados e que a China recuperaria Taiwan e as Ilhas Penghu.

A Declaração do Cairo, emitida pela China, Estados Unidos e Reino Unido no 1.º de dezembro de 1943, afirmava que era propósito dos três aliados que todos os territórios que o Japão tinha roubado à China, como o Nordeste chinês, Taiwan e as Ilhas Penghu, deviam ser devolvidos à China.

A Declaração de Potsdam foi assinada por China, Estados Unidos e Reino Unido em 26 de julho de 1945 e posteriormente reconhecida pela União Soviética. O documento reiterou: "Os termos da Declaração do Cairo serão cumpridos". Em setembro do mesmo ano, o Japão assinou o Instrumento de Rendição, no qual prometia cumprir fielmente as obrigações estabelecidas na Declaração de Potsdam. Em 25 de outubro, o governo chinês anunciou que estava retomado o exercício da soberania sobre Taiwan, e a cerimónia de aceitação da rendição do Japão na província de Taiwan do teatro de guerra da China foi realizada em Taibei (Taipei). Desde então, a China recuperou Taiwan de jure e de fato por meio de uma série de documentos com efeito jurídico internacional.

Em 1 de outubro de 1949 foi estabelecido o Governo Popular Central da República Popular da China, substituindo o Governo da República da China como o único governo legal que representa toda a China. Isso é uma alteração de regime sob a condição de que a China, o sujeito do direito internacional, não tenha mudado. A soberania e as fronteiras territoriais inerentes da China não mudaram. Naturalmente, o governo da República Popular da China desfruta e exerce plenamente a soberania da China, incluindo a soberania sobre Taiwan. Devido à continuação da guerra civil do país e à interferência de forças externas, os dois lados do Estreito de Taiwan caíram num estado especial de confronto político de longo prazo. No entanto, a soberania e o território da China nunca foram divididos e nunca se permitirá que o sejam. O estatuto de Taiwan como parte do território da China nunca mudou e nunca se permitirá que mude.

Em outubro de 1971, a 26.ª Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução n.º 2758, que decidiu: "Restaurar todos os direitos da República Popular da China, reconhecer que o representante do seu governo é o único representante legítimo da China na ONU, e expulsar imediatamente os representantes do governo de Chiang Kai-shek dos assentos ilegalmente ocupados na ONU e todas as suas instituições afiliadas." Esta resolução não só resolveu completamente a questão da representação de toda a China, incluindo Taiwan, na ONU na esfera política, legítima e procedimental, mas também definiu claramente que a China tem apenas um assento nas Nações Unidas, não existem "Duas Chinas" ou "Uma China, Um Taiwan".

A seguir, as agências especializadas das Nações Unidas recuperaram o lugar legal da República Popular da China no organismo mundial e os "representantes" das autoridades de Taiwan foram expulsos, através de resoluções oficiais ou outros meios, por exemplo a Resolução 25.1 da 25.ª Assembleia Mundial da Saúde, ocorrida em maio de 1972, é um caso destes. O parecer jurídico oficial do Gabinete Jurídico do Secretariado das Nações Unidas afirma claramente que "Taiwan, como província da China, não tem estatuto independente" e que "as autoridades de Taiwan não gozam de qualquer forma de estatuto governamental". Na ONU, a ilha é referida como "Taiwan, província da China".

A Resolução 2758 da Assembleia Geral da ONU é um documento político que representa o princípio de Uma Só China, cuja autoridade legal não deixa margem para dúvidas e tem sido reconhecida nas práticas internacionais. Taiwan não tem qualquer fundamento, razão ou direito de aderir à ONU, e à qualquer outra organização internacional cujos membros se limitem aos estados soberanos .

Nos últimos anos, certos países, representados pelos Estados Unidos, têm conspirado com as forças secessionistas para a “Independência de Taiwan”, ignorando a Declaração do Cairo, a Declaração de Potsdam e outros documentos jurídicos internacionais, e professaram que “o estatuto de Taiwan ainda não está definido”. O que eles realmente pretenderam fazer é alterar o estatuto de Taiwan como uma parte da China ou criar “duas China” e “uma China, um Taiwan”, com o objetivo de realizar o seu estratagema politico de usar Taiwan para conter a China. Essas ações, que violam a Resolução 2758 e a lei internacional, são uma séria quebra dos compromissos políticos assumidos por esses países e infringem a soberania e a dignidade da China, tratando com desprezo os princípios básicos das relações internacionais.

O princípio da Uma Só China é um consenso universal da comunidade internacional e uma parte logica e juridicamente justificada das normas básicas das relações internacionais. Até agora, 181 países, incluindo os Estados Unidos, estabeleceram relações diplomáticas com a República Popular da China com base do princípio de Uma Só China.

O Comunicado Conjunto sobre o Estabelecimento das Relações Diplomáticas China-EUA publicado em dezembro de 1978 declarou: “O governo dos EUA reconhece a posição chinesa de que existe uma só China, e Taiwan é uma parte da China”, “os EUA reconhecem o governo da República Popular da China como o único governo legítimo da China. Dentro deste contexto, o povo dos EUA vai manter as relações culturais, comerciais e outras relações não oficiais com o povo de Taiwan”.

A Constituição da República Popular da China, aprovada na 5.ª Sessão da 5.ª Assembleia Popular Naciona l(APN) da República Popular da China em dezembro de 1982, regulou : "Taiwan é uma parte do território sagrado da República Popular da China. É um dever inviolável de todo o povo chinês, incluindo os compatriotas em Taiwan, completarem conjuntamente a grande missão da reunificação da pátria."

A Lei Antissecessão, aprovada na 3.ª Sessão da 10.ª APN em março de 2005, estipula: “Há apenas uma China no mundo. Tanto o continente quanto Taiwan pertencem a uma mesma China. Não há tolerância para a divisão da soberania e integridade territorial da China. A salvaguarda da soberania e integridade territorial da China é a obrigação comum de todo o povo chinês, incluindo os compatriotas em Taiwan.” “Taiwan faz parte da China. O país nunca permitirá que as forças secessionistas da ‘Independência de Taiwan’ separem Taiwan da China em qualquer nome ou por qualquer maneira.”

A Lei da Segurança Nacional da República Popular da China, aprovada na 15.ª Sessão do Comité Permanente da 12.ª APN em julho de 2015, estipula: "A soberania e a integridade territorial da China não admitem violação ou separação. Salvaguardar a soberania e a unidade nacional, bem como a integridade territorial, é dever comum de todos os cidadãos chineses, incluindo os compatriotas de Hong Kong, Macau e Taiwan".

Existe apenas uma só China no mundo, e Taiwan faz parte da China. Não há margem de dúvidas para um facto sustentado pela História e pela lei. Taiwan nunca foi um Estado, mas sim uma parte da China. Este estatuto é inalterável. Qualquer tentativa de distorcer esses factos e contestar ou negar o princípio de uma só China está condenado ao fracasso.