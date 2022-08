Até quando vamos pactuar com a poluição sonora da Uber Eats, Glovo e afins?

No verão nota-se mais porque as janelas estão abertas: o ruído das motoretas das empresas que entregam comida em casa é insuportável, é como se todas as zundapp de todas as aldeias do passado estivessem reunidas ao mesmo tempo nas ruas da Lisboa de hoje, que, às tantas, parece uma cidade do terceiro-mundo asiático, não devido à cor das pessoas que conduzem as motoretas, mas precisamente devido à estridência do ruído sem qualquer consideração pelo bem-estar dos habitantes.

