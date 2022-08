Quantos lisboetas sabem que a água da torneira vem da Serra da Estrela?

É incrível como a questão não está a ser debatida com imenso destaque; devia ser um dos centros da narrativa, mas surge apenas aqui e ali como um pormenor: as cinzas do grande incêndio da Serra da Estrela podem ser um enorme problema para a água que corre nas torneiras aqui na Grande Lisboa - 3 milhões de pessoas. A água canalizada que usamos aqui vem da barragem de Castelo de Bode, que aprisiona a água de um dos rios da serra, o Rio Zêzere. Se as cinzas caírem em massa no Zêzere, parece-me óbvio que temos em mãos um grave problema de saúde pública. É um tema central que merecia mais destaque, até porque ajudaria a criar a tal "consciência ambiental" de que se fala tantas vezes em abstrato.

