O caso Sérgio Figueiredo morreu, não morreu o “olhómetro”

Num país onde políticos se orgulham de estar no terreno e não no gabinete, de serem mais de fazer do que de planear, onde a criação de qualquer grupo de estudo é motivo de zombaria demagógica, o planeamento e a avaliação – os dois, porque um sem a outra serve de pouco – são desprezados. Sem eles, o Estado está entregue ao “olhómetro” do político, sempre perturbado pelos óculos dos interesses que o rodeiam. Sem planeamento e avaliação não há transparência. E, acima de tudo, não há competência. Não defendo a tecnocracia. É o político e não o técnico que deve definir objetivos e, nos objetivos, está sempre incluído o meio para se chegar lá. Mas para decidir bem o político precisa da melhor evidência técnica. E essa é dada por técnicos, não por amigos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler