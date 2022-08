Vá comer a um restaurante bom. Sozinha

A glorificação contemporânea do autoconhecimento e do autoisolamento é quase sempre treta. Acho, por regra, o oposto. Se te queres conhecer a ti próprio, deves avaliar como os outros olham para ti. E, se queres ser feliz e leve, deves relacionar-te, cancelar a viagem à Índia de mochila às costas e marcar férias com a grupeta do padel num resort de Cancún. Nem todos estamos talhados para isto. Mas isto é uma evidência.

Sucede que, com a comida, é diferente. Para termos uma refeição sublime devemos ir sozinhos.