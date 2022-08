Uma sogra controlada

Era uma viagem de sonho, muito diferente das atuais massificações turísticas em cruzeiros com cinco mil pessoas. Num navio, o melhor que tínhamos à época, durante um mês. Não era só a duração que influenciava a logística, era também, como se chamam agora, os dress codes. Impossível ir almoçar de calções ou jantar sem gravata. Em dias especiais, a maior parte, era obrigatório o smoking. Em pleno salazarismo, alguns dos passageiros eram altos dignitários do regime, que se comportavam com a altivez de quem mandava nisto tudo. Outros tempos, outros donos...

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.