Quando um escritor é ameaçado de morte

Ao longo dos últimos 20 anos tive muitas conversas longas com escritores que receberam amea­ças de morte, especialmente de “islamistas” ou “extremistas islâmicos”. Ou com escritores que — por várias razões — vivem sob ameaça em países muçulmanos e têm de ser protegidos por guarda-costas. Eu sou um deles. Durante os últimos 15 anos tenho sido protegido, na minha vida pública, por guarda-costas que me foram atribuídos pelo Governo turco. Não importa o quão simpáticos os guarda-costas são ou o quanto tentam permanecer na sombra, esta não é uma expe­riência agradável. Sei, pela minha própria situação, que, depois dos primeiros anos mais perigosos, o escritor que está sob proteção quer acreditar que “o pior já passou”, que talvez já não precise de guarda-costas e que pode voltar à sua vida antiga, bonita e “normal”. Na maior parte das vezes, esta não é uma decisão realista. Assim, as universidades, organizações, fundações e cidades que convidam um escritor que fala abertamente e que está sob ameaça devem automaticamente garantir a sua segurança, independentemente do que este possa pensar ou dizer sobre a sua condição.

