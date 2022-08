O Presidente da República fala com paixão sobre si próprio. É um tema que o absorve e enleva. Tem-lhe dedicado, claramente, muito tempo. O seu projeto político parece ser o de um dia poder tirar uma selfie com uma estátua de si próprio, um Marcelo de bronze. O primeiro-ministro, por exemplo, é um mata-borrão. A sorte dele é privar com o Presidente e atestar-se de sabedoria como um bretão de cerveja.

