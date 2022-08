Os canhões de agosto de Xi Jinping

Nas últimas duas semanas, muita da conversa sobre política externa nos Estados Unidos foi sobre se a presidente da Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, deveria ter visitado Taiwan. Os seus apoiantes afirmaram que houve um precedente para tal visita, uma vez que um anterior presidente da Câmara dos Representantes e membros do Congresso já tinham visitado Taiwan e que é importante que os dirigentes salientem o compromisso dos EUA com Taiwan, face ao aumento da pressão chinesa. Mas os críticos argumentaram que a viagem foi inoportuna, porque o Presidente chinês, Xi Jinping, provavelmente sentiria a necessidade de responder, para que não parecesse fraco nas vésperas de um importante Congresso Nacional do Partido que terá lugar no outono. Também havia preocupações de que a visita pudesse levar Xi a tomar mais medidas para apoiar a agressão da Rússia na Ucrânia.

Mas o foco na visita de Pelosi está mal direcionado. A questão importante é saber porque a China respondeu não apenas condenando a viagem, mas também com proibições de importação e exportação, ciberataques e exercícios militares que representaram uma enorme escalada relativamente a tudo o que tinha feito anteriormente para punir e intimidar Taiwan.