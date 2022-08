Meu querido mês de agosto

O dr. Galamba, secretário de Estado do Ambiente e da Energia, transformado por despacho do primeiro-ministro em amanuense pica-faturas da Endesa, não gostou. Rebaixava-o e dava-lhe excessivo trabalho e responsabilidade. Como não pode dizer “não” ao líder do Governo e não lhe passa pela cabeça bater com a porta, fez também ele um despacho, despachando o trabalho para os que na verdade o devem fazer: os gestores das unidades orgânicas. Mas para não desdizer o primeiro-ministro ao mandar para baixo o tinha sido, por ele, mandado para cima, o dr. Galamba teve a luminosa ideia de guardar para si o exclusivo das faturas erradas da Endesa. Não havendo erros, como se espera, ele não fará nada. Mas o conceito de não devolver faturas erradas ao fornecedor para um eficiente tratamento do problema, obrigando o gasto de recursos públicos no inadequado tratamento de erros, só passa na cabeça de quem nunca trabalhou numa organização.

