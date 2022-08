A receita para umas férias felizes

Estamos a meio de agosto, o mês favorito dos portugueses para tirar férias. Seja dentro ou fora de Portugal, a decisão para onde ir, com quem ir e o que fazer é complexa. Como em qualquer decisão económica, o objetivo final é conseguir maximizar o bem-estar individual e/ou do grupo de pessoas com quem se vai de férias. Simplificando, pretende-se tirar o maior partido possível do consumo de bens e serviços, dado o tempo e orçamento disponíveis. Mas como garantir que a realidade não fica aquém do que se planeia e deseja?

