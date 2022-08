A longa guerra

Há cinco factos a ter em conta na guerra do regime russo contra a Ucrânia.

O primeiro foi a expectativa de Putin e do seu círculo de que esta seria uma guerra de manobra ofensiva que a Rússia ganharia rapidamente. Esta conclusão apressada e completamente errada resultou de um processo intelectual que olhava para as capacidades militares como decisivas para o resultado da ação estratégica. De acordo com esta visão, a superioridade tecnológica da Rússia seria muito mais importante para o resultado final da guerra do que a determinação de a sociedade ucraniana combater pela sua independência.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.