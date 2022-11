A desertificação do interior do país é um problema concreto e com um forte impacto negativo. Os incêndios que nos assolam neste verão são apenas umas das inúmeras consequências deste facto.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler