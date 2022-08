Duelo: concorda com o plano de emergência social apresentado pelo PSD?

SIM É paradoxal que no ano em que se projeta que a economia portuguesa seja a que mais irá crescer na Europa, que ao mesmo tempo se estejam a discutir medidas de apoio social típicas de alturas de crise. Mas é esta a realidade que 2022, num cenário de inflação histórica e guerra na Europa, nos traz. Em abril, na aprovação do OE-2022, o cenário macroeconómico apontava para uma taxa de inflação de cerca de 4% e de crescimento real de 4,9%. Desde então, quer o crescimento quer a inflação, foram revistos em alta para 6,5% e 6,8%, respetivamente. As receitas fiscais cresceram nos últimos meses de forma acentuada, alimentadas por uma inflação acima do previsto, lançando previsões de execução orçamental bastante mais positivas do que o antecipado. Um crescimento real de 6,5% da economia é algo de extraordinário, mesmo que sobre um ano base de 2021 com uma economia fortemente condicionada pela pandemia.

