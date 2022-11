Não é possível fugir à energia nuclear

Sem a energia nuclear, não é possível conciliar as necessidades e o engenho da civilização humana com a redução de C02. Até porque reduzir o C02 não pode determinar um retrocesso civilizacional da humanidade – uma meta mal disfarçada de boa parte do ambientalismo, que, muitas vezes, anda de mãos dadas com o obscurantismo anticiência, antitecnologia.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler