O racismo é polissémico

Uma pessoa chega de férias e tem o mail cheio de amor, admiração, inteligência, respeito; não me posso queixar do correio dos leitores. Mas claro que também há escárnio, lixo, pessoas que se aliviam na minha caixa de mail da mesma forma que o cão se alivia na jante dos carros. Cada um nasce para o que é; até é um serviço público que presto com gosto à pátria, a malta fica aliviada, feliz, capaz de enfrentar as agruras do dia depois de depositar a sua dose diária de bílis no meu dorso digital. Confesso, porém, que há um tipo de leitor que me irrita, o polícia da linguagem.

