Zayar Thaw

“Chocante”, disse o representante das Nações Unidas, associando-se à condenação do Governo alemão, entre outros, da Amnistia Internacional e da Human Rights Watch, cuja responsável para os assuntos asiáticos adiantou um detalhe atroz: a família só soube da sua morte pelos noticiários e não teve sequer o direito, o direito humano, de se despedir dele. Juntamente com outros três activistas pró-democracia, foi enforcado na alvorada do passado dia 23 de Julho na famigerada prisão de Insein, perto de Rangum, conhecida pela suas condições desumanas e pela prática reiterada da tortura.

