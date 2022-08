Ted Bundy era um gato

Mulheres brancas. É verdade. São elas o motivo por que parece haver uma obsessão por documentários sobre serial killers cruéis e sanguinários. Aqui não há “alegadamentes”. As Netflixes e outros serviços de streaming sabem quem consome os seus produtos. Há centenas de podcasts sobre a temática, a maioria feitos nos EUA por senhoras. Um dos mais famosos chama-se “Wine and Crime”, que é como quem diz, “vamos discutir sobre um tipo que serrou e violou umas mulheres a bebericar tranquilamente um copo de vinho”. Na Grã-Bretanha, duas mulheres criaram uma revista para o público feminino chamada “Crime Monthly”. No meu serviço de cabo tenho dois canais de crime. O ID-Investigation Discovery, com programação tipo “Casei com Um Assassino”, “Crime Dentro de Casa”, “O Meu Vizinho É Um Criminoso”, e o AMC/Crime, com, reparo agora, “Crianças Desaparecidas”, “Cuidado com Quem Vives”, “The Night Caller” (um horrível assassino agora muito amado), “Culpadas”, entre outros de ação detectivesca. Há um direcionamento soccer mom, dona de casa da subúrbia americana. Vão ver. Mas o que é isto?

