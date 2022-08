Ser Igreja

Quando decidimos construir uma família, eu ainda estava longe da certeza da fé, ainda estava no sicómoro de Zaqueu. Já não era o ateu da juventude, mas ainda não tinha descido dessa árvore da dúvida. Foi por isso que casámos apenas pelo civil. Não quis desrespeitar a Igreja, não quis casar numa igreja só porque sim, só porque é bonito, só porque fica bem no Instagram. Mais tarde, sim, comecei a entrar na fé. Escrevi muitas vezes aqui sobre essa descoberta. Num certo sentido, converti-me em público e às claras no maior jornal do país, o que contribuiu para aumentar a minha má imprensa nos “meios” sofisticados. Pois bem, antes de nos casarmos pela Igreja, quis tirar tudo a limpo neste tabuleiro teológico e por isso inscrevi-me num crisma, que, na prática, foi um curso acelerado de fé. Sempre estive fora da Igreja e, por essa razão, era da mais fundamental honestidade passar um ano a estudar para perceber onde estava a entrar e sobretudo para perceber o que estava a sentir no meu íntimo.

