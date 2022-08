Por uma Aliança para a Educação

Todos os estudos confirmam que a reduzida mobilidade social em Portugal é um dos motivos do atraso do país. Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) indicam que 55% das crianças portuguesas filhas de trabalhadores não qualificados assumem o mesmo percurso dos pais quando chegam a adultos. Por outro lado, Portugal é o país da União Europeia com a maior proporção da população adulta apenas com o ensino básico completo (47,8%).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler