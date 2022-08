O despacho do primeiro-ministro reagindo às críticas do presidente da Endesa ao mecanismo ibérico que limita o preço do gás para efeitos de produção recordou-me uma famosa frase do general peruano Óscar Benavides: “Para os meus amigos, tudo; para os inimigos, a lei.” As declarações do presidente da Endesa são criticáveis: suscitou o risco de o mecanismo agravar o preço da eletricidade a pagar pelos consumidores, mas sem fundamentar de forma adequada. Já foi, aliás, desmentido pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, que, embora confirmando que o diferencial de preço face ao mercado será assegurado por alguns consumidores, ainda assim o preço a pagar será sempre inferior àquele que resultaria do mercado sem este mecanismo ibérico.

