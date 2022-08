Ou vai ou racha

Tinha-a conhecido uns anos antes, numa terapia de casal, que havia acabado em divórcio, com os dois felizes com a solução. Sem filhos e sem conflitos patrimoniais, cada um foi à sua vida. Passados poucos meses, talvez uns quatro, encontrei-o muito bem acompanhado. Apresentou-me a namorada, falou da sua felicidade e agradeceu-me, dizendo: “O casamento foi um erro, éramos só amigos, agora sim, estou a viver um amor. A minha ex também está bem. A Maria não é nada ciumenta e até já a conhece.” Pensei: como isto está a mudar. Até as ex, qualquer dia, já vão tomar chá com as atuais. Mas adiante.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.