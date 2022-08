Melanina estrutural

Há poucos meses, a ministra que tutela as questões da igualdade, Mariana Vieira da Silva, discursando num dia consagrado ao combate ao racismo, constatava que “temos assistido a uma escalada de discriminação, discurso de ódio e incitamento ao ódio e violência que leva ao agravamento da segregação, insegurança e exclusão social destes grupos. De facto, em 2020, a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial recebeu 655 queixas de práticas discriminatórias de base racial e étnica, um acréscimo de 50% face ao ano anterior”. Desde 2015, o aumento do número de queixas terá sido de 400%. No entanto, o mesmo Governo mantém-se agora atrapalhadamente silencioso sobre a declaração do seu encarregado de negócios em Doha, Manuel Gomes Samuel, que explicou de forma desempoeirada como a melanina é vantajosa para os trabalhos duros de construção dos equipamentos para o Mundial de Futebol no Catar. Parece que o diplomata não requer conhecimento sobre o assunto, basta-lhe a convicção e a naturalização da conclusão, os não-brancos aguentariam melhor o calor e seriam por isso adequados para a tarefa (do salário mínimo pelos 250 euros, dos seis dias de trabalho por semana, dos dois anos de trabalho obrigatório, dos mortos em acidentes, disso nada constou). O pequeno sururu provocado pela afirmação disparatada levantou a resposta de sempre, o nosso país não é racista — uma frase que não tem qualquer significado, um país não tem o atributo de uma pessoa, não tem um sentimento coletivo uniforme que o defina — ou, na versão mais sofisticada, não existe racismo estrutural, de modo que os dizeres do homem seriam um mero episódio a esquecer.

