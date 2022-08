Isto não é um saco do lixo!

Há um velho dizer que reza assim: “Se voa como um pato, tem penas como um pato e grasna como um pato, só pode ser um pato.” Uma nova ‘mala’ da marca de luxo espanhola Balenciaga foi submetida ao teste do pato esta semana. O adereço adequadamente batizado de trash bag tem um design “inspirado num saco do lixo” e está à venda por €1700. Perguntarão os mais céticos: quem é o doido que paga quase duas vezes e meia o salário mínimo — ou, para os mais preocupados com a saúde em Portugal, o equivalente ao vencimento mensal líquido de um assistente graduado nos hospitais do SNS — por um saco do lixo? Em qualquer hipermercado é possível comprar um rolo deles por escassos euros. Acredite caro leitor, se não viu veja: parece mesmo um saco do lixo. Grasna, voa e tem penas, deve ser um pato. Que chega em várias cores para proporcionar pendant com o vestuário.

