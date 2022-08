Dos confins da Ásia

Se as forças do FBI entraram finalmente em Mar-a-Lago, se Ayman al-Zawahiri foi finalmente assassinado, se as guerras culturais vão finalmente matar (antes que eles nos matem de tédio) os censores e conspiradores das tribos, os woke e os milhares de Alex Jones (acaba de ser condenado em tribunal), não será altura de nos começarmos a preocupar com as alterações climáticas em vez de fingir que nos preocupamos com as alterações climáticas? O tema não tem sex appeal nas redes sociais (o momento da saturação de boquinhas narcisistas instagramadas também está próximo) e a resposta imediatista, autista e egoísta é sempre a mesma. Os meus descendentes, e sobretudo os descendentes alheios, os dos outros, e o inferno são sempre os outros já dizia o bom do Sartre em “Huis Clos”, beco sem saída, que se preocupem com a catástrofe.

