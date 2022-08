Do céu caiu um imposto

A velocidade com que expressões como “lucros imprevistos” ou “lucros excessivos” entraram no léxico político europeu é impressionante. O impulso podia ter sido exclusivamente populista, mas não é o caso. As ondas de choque da guerra põem em causa demasiadas coisas, das economias familiares e da continuidade empresarial até às finanças dos Estados e, sem rodeios, a sobrevivência das democracias. No limite, é disso que se trata.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler