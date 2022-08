As Arcadas Douradas partem para a guerra

No rescaldo da Guerra Fria, enquanto a globalização acelerava, Thomas Friedman observou que nunca dois países onde existiam restaurantes McDonald’s tinham iniciado uma guerra entre si. Isto levou-o a formular o que apelidou de “Teoria das Arcadas Douradas” (NdT: no original Golden Arches, em alusão ao logótipo da empresa de restauração) para a prevenção de conflitos: quando um país atinge um determinado nível de desenvolvimento económico, no qual a classe média tenha dimensão suficiente para justificar um McDonald’s, o seu povo perde interesse em travar guerras. A chave para a paz, seguindo a lógica, poderia muito bem residir na interdependência e no desenvolvimento económicos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler