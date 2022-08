A eletricidade e o plafonamento do gás

A seca tem restringido a nossa produção hidroelétrica e fechámos prematuramente as centrais a carvão, pelo que no sistema elétrico estamos muito dependentes do gás natural (GN) e das elevadas importações de Espanha, levando a preços extremamente elevados da eletricidade para as nossas empresas. Quando importamos eletricidade de Espanha de origem térmica, é o Estado espanhol a arrecadar as receitas dos custos de emissão do CO2, enquanto se a produzíssemos em Portugal essas receitas ficariam no Estado português.

