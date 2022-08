A Igreja e a nossa deferência ampla

Os católicos que conheço desejam o apuramento de toda a verdade (possível) em matéria de abusos sexuais no seio da Igreja Católica (IC). É-lhes insuportável imaginar o encobrimento de alegados abusos sexuais de menores em termos similares ao que se passou na Irlanda, nos Estados Unidos, no Brasil, em Espanha, na Bélgica ou em vários países da América do Sul. A realidade endémica é conhecida e relatórios como o Child Rights International Network explicam o que sabemos, isto é, há uma longa história de obstrução e não cooperação com a justiça por parte da IC com vista a proteger “os seus”, de culpabilização das vítimas, e de despreocupada transferência territorial dos agressores. O que já foi denunciado em Portugal numa Comissão, que é da Igreja, causa dor, mas não surpresa, exige empatia, foco nas vítimas e zero deferência.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.