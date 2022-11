Patrick Michaels

Este, que ao lado o vedes, fez ao mundo mal tremendo: à conta dele e de outros como ele, gente de responsabilidade, com palavra decisiva, milhões estão agora sofrendo — e sofrerão muito mais. É possível, até provável, que o dano que tais indiví­duos causaram — e causam — seja superior ao provocado pelos maiores sanguinários da História, Hitler e Estaline incluídos, pois é incomensurável a dimensão da dor infligida a biliões de seres humanos, das gerações actuais e futuras, bem como aos animais e às plantas, às florestas e aos rios, a tudo, enfim, que é vivente neste planeta a arder. Para se ter uma ideia: no dia em que este morreu, 16 de Julho passado, aos 72 anos e de causas não especificadas, mais de 100 milhões de compatriotas seus encontravam-se em estado de alerta devido aos extremos climáticos, enquanto a Europa, a China e dezenas de outros lugares do mundo sufocavam sob ondas de calor inauditas. Segundo várias estimativas, dentro de dois anos não haverá água potável suficiente para alimentar toda a população mundial.

