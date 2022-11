O sobe e desce da desigualdade

Parece ser um instinto humano achar mal, ou mesmo ter raiva, se alguém tem três bolos quando nós só temos um. Muitas pessoas, mesmo quando passam a ter dois bolos em vez de só um, se veem o vizinho ao mesmo tempo ficar com uma dúzia de bolos em vez de três, sentem-se pior do que estavam antes. Não faltam princípios morais, filoso­fias e religiões que condenam estes sentimentos de inveja, mas eles teimam em sobreviver. Não faltam também argumentos que defendem como legítima uma obsessão com a desigualdade: por exemplo, talvez os 12 bolos do vizinho lhe deem poder para me subjugar e, mais cedo ou mais tarde, tirar-me os meus dois bolos.

