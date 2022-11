Não há choques elétricos grátis

Raras vezes o tema da formação do preço da eletricidade provoca excitação mediática. Aconteceu esta semana. O que se perdeu em meias palavras e explicações pouco claras serviu, ainda assim, para ajudar a clarificar algumas coisas sobre o preço da eletricidade, que é uma grande dor de cabeça para muitas empresas e famílias. Nuno Ribeiro da Silva, presidente da Endesa Portugal, criou alarme ao anunciar uma subida de 40% já em agosto para compensar o mecanismo ibérico de travão no preço do gás. Não explicou, não contextualizou devidamente, lançou apenas um número. O Governo reagiu com indignação e em vez de discutir o real do custo do mecanismo — que existe e terá de ser pago — optou por desconversar. Primeiro, insinuando que a Endesa iria subir preços e recomendando aos clientes que procurassem melhores ofertas. E depois com um despacho a exigir a verificação de todas as faturas de entidades públicas com a elétrica espanhola. Tendo em conta que, só em 2022, foram celebrados 69 contratos, João Galamba terá muitas faturas para verificar todos os meses. Tardes bem passadas certamente. Tudo espremido, sobra pouco mais do que folclore político e uma interferência do Governo visando uma empresa específica.

