Habitação acessível e o papel do Governo

A criação da Secretaria de Estado da Habitação em 2017 é indissociável da assunção política do problema da habitação acessível: habitação para os segmentos com rendimentos intermédios, entre nós um eufemismo. Na Área Metropolitana de Lisboa há seis concelhos onde só os 20% de agregados com rendimentos mais elevados conseguiriam arrendar uma casa de 80 m2 no concelho onde vivem, com uma taxa de esforço inferior ou igual a 35%: Almada, Amadora, Cascais, Lisboa, Odivelas e Oeiras (LxHabidata).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler