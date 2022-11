Estava no supermercado da vila rural onde vivem os meus pais e parte da família. Na fila dos frescos, junto aos vegetais, uma velhota aproximou-se, reparou no preço do feijão-verde e, incrédula, abriu os braços. A sua primeira reação não foi a indignação, que é uma revolta moral, foi a incredulidade, que é uma atitude conceptual: ver o feijão-verde a €4,50 foi como ver um objeto suspenso no ar a desafiar a gravidade. Depois, sim, chegou a raiva e a senhora tentou desabafar com a pessoa que tinha mais à mão, eu. Com o feijão-verde a custar €4,50, ela percebeu que já não podia fazer a sopa que tinha em mente.

