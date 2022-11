Escassez de talento: um toque a rebate para reinventar a relação com as pessoas

Atualmente, existem duas tendências que colocam as organizações sob uma enorme pressão competitiva por talento: de um lado, uma transformação digital ainda a meio caminho e que implica um conjunto de competências distinto do que existia dentro de casa; do outro, um salto de paradigma na forma como o trabalho é entendido, que a pandemia trouxe para ficar, e que entre outros impactos diminui o vínculo entre pessoas e empresas. Não que este novo paradigma do trabalho seja pior que o anterior, mas o vínculo é diminuído pelo aumento de oportunidades ao dispor de um determinado tipo de talento — e em particular do talento “digital” — e pela perda do fator humano, da partilha do mesmo espaço físico, que tanto ajudava a estreitar relações para lá da transacionalidade da “tarefa”.

