A máquina de fazer reacionários

Recebi há dias um vídeo onde um homem, com um bigode postiço, um sombrero, um poncho e umas maracas, fazendo-se passar por mexicano, perguntava a jovens da UCLA (a Universidade de Los Angeles) se o seu aspeto era ofensivo. Respostas: se não é mexicano, sim, é ofensivo; sim, porque reafirma estereótipos que são ofensivos; sim, é ofensivo, porque não é a sua cultura; você realmente não entende o que significa vestir essas coisas - o chapéu, as maracas - porque tem de perceber de onde é que estas coisas vêm, qual a sua origem, para que não seja apropriação cultural. Cena seguinte: o mesmo homem vai passear para Olvera Street, e faz a mesma pergunta a mexicanos e a descendentes de mexicanos. Resposta: não, não, não, estás lindo; o teu poncho é muito bonito.

Não faço ideia se este pequeno vídeo respeita os bons critérios de verdade e isenção. É verdade que não é um documentário, é só um vídeo partilhado nas redes sociais. E sei que, pelo corolário da história contada, os leitores da esquerda woke vão dizer que é propaganda, racismo e gritar mais um sem número de disparates. Tenho uma coisa a dizer em defesa do meu argumento e um conselho a dar a estas pessoas: o que tenho a dizer em defesa do meu argumento é que, mesmo admitindo que não é verdade, é bastante verossímil e confirmado todos os dias em qualquer esquina do mundo livre; o conselho é que desamparem a loja e vão ver os "documentários", "verdadeiros" e "isentos", do Michael Moore.

Falava na UCLA e na Olvera Street. A UCLA é uma Universidade com mais de 140 anos e, de acordo com a informação registada na Wikipedia, conta, entre professores e alumnus, com 13 Prémios Nobel. A Olvera Street é uma espécie de Mexico Town. Outrora praça central da cidade, no tempo em que, no séc. XIX, Los Angeles ainda era mexicana, transformou-se numa atração turística. Problema? É acusada de ser uma construção da “apropriação cultural”, hoje pecado maior junto da acefalia universitária.

Porquê acefalia? Porque segundo estes woke, qualquer utilização "não autorizada" de aspetos culturais não herdados - não vividos pessoalmente ou por antepassados - é fóbico, é ofensivo, suscita melindre e é base de cancelamento. Acefalia, porque esta gente não usa o cérebro. Corrijo: porque esta gente não pensa. Descartes definiu o cogito: cogito ergo sum (penso, logo existo). Mas Bierce, esse visionário, reviu-o com propriedade: cogito cogito ergo cogito sum (penso que penso, logo penso que existo). Fico a pensar: pode alguém, nesta distopia alucinada, não sendo homem, branco, ocidental, usar estas citações de Descartes ou Bierce? Aplicando o mesmo princípio, não pode.

O pagode não tem limites (não tem nada a ver com os chineses, podem seguir em frente). A gastronomia alentejana tem muito de inventivo para mitigar a escassez: pode alguém sem passado familiar de privação prová-la? A capoeira foi criada por escravos no Brasil: pode alguém sem antepassados cativos praticá-la? Os índios no Canadá foram vítimas da colonização: pode o Papa, em visita, usar penas na cabeça? Algumas tribos usavam marcas na pele, para contarem histórias de vida e definirem estatutos: podemos usar tatuagens tribais? Como dizia, o pagode não tem limites: podia ficar aqui o resto do dia com exemplos para todos os gostos. E melindres.

Já sabíamos que para representar vozes de negros só eram permitidas "vozes negras". Agora, recentemente, também ficámos a saber que usar tranças não é opção, a menos que tenhamos uma experiência de opressão racial. E nada disto sem mil pedidos de desculpa.

Ninguém que tenha vivido e sido criado sob a herança da mais avançada civilização da história da Humanidade - sim, estou a falar do Ocidente, fundado a partir do triângulo Atenas, Roma e Jerusalém - percebe esta loucura. A mesma civilização que colocou a pessoa no centro da vida política, a mesma civilização que lhe deu liberdade e, sobretudo, a mesma civilização que afirmou que homens e mulheres são iguais perante a Lei. A mesma civilização que consagrou a carta dos direitos humanos. Nada disto serve já: hoje, a busca é pela culpa sem remissão. E se não houver culpa à vista, acusam-se os tetravós.

A reação a isto, passe a redundância, vai ser, claro, a reação. Já o disse noutro lugar, repito-o aqui, afirmando-o agora como máxima para o homem comum: "sou um reacionário; a minha reação é contra tudo o que não presta." A frase é de Nelson Rodrigues, e é tão atual quanto a de Bierce. Porquê Bierce outra vez? Porque este vírus letal tem origem onde a existência deveria partir do pensamento. Do pensamento incremental. Porém, por esse local de onde antes saíam Nobel, agora, apenas uma ilusão de existência decorre de uma ridícula ilusão de pensamento. O local? A Universidade, essa máquina de fazer reacionários. Por cada reprimenda que aqueles que apenas lutam por uma vida melhor para si e para os seus receberem, a sombra do reacionarismo nas suas almas adensar-se-á, e a reação surgirá cada vez mais frequente, cada vez mais violenta.

Esta gente foi capaz de transformar o princípio do dano alheio de Mill no precipício do onzeneiro do Gil: de tanto querer e cobrar, vai acabar por se lixar.