Os nossos líderes políticos devem capitalizar o apoio dos cidadãos para reconstruir a aliança ocidental

Nas cimeiras da UE, do G7 e da NATO que decorreram no mês passado, os líderes mundiais mostraram uma determinação incessante em fazer frente à Rússia e em defender uma ordem internacional baseada em regras. O apoio unânime à candidatura da Ucrânia à adesão à UE, o compromisso de manter e intensificar a pressão económica e política sobre Vladimir Putin e a candidatura da Finlândia e da Suécia como possíveis membros da NATO ilustram bem a unidade e a determinação que o Ocidente tem vindo a mostrar desde o início da guerra.

De ambos os lados do Atlântico, parece haver um entendimento – e aceitação – de que a defesa da Ucrânia pelo Ocidente vai implicar custos significativos. Mas com quatro meses de conflito já passados, e com os custos económicos das suas políticas ainda por enfrentar, os líderes políticos devem estar preparados para que este mandato se debilite.

Os cálculos de Vladimir Putin, de que conseguiria afastar a NATO das suas fronteiras mais a leste e causar discórdia entre os seus países membros, falharam, até este momento, de modo impressionante. Em vez de criar divisão no Ocidente, gerou um sentimento de unidade. As suas ações revigoraram a cooperação entre os aliados da NATO, levaram à imposição de sanções sem precedentes e restabeleceram um sentido de propósito na aliança transatlântica que não se via desde o início dos anos 2000. Paradoxalmente, o ataque à Ucrânia também reforçou as defesas da Europa, levando tanto a Suécia como a Finlândia a apresentarem candidaturas à NATO, o que acabará por levar a aliança a aproximar-se ainda mais das fronteiras da Rússia. Longe de estar "em coma", a NATO parece agora apta para cumprir o seu propósito – e poderá, em breve, ficar mais próxima das fronteiras da Rússia.

Duas sondagens recentes, encomendadas pelo Chicago Council on Global Affairs, nos EUA, e pelo European Council on Foreign Relations (ECFR), mostram que existem muitas semelhanças na forma como os cidadãos ocidentais veem o conflito na Ucrânia e as medidas que estão dispostos a aceitar em resposta ao mesmo.

Uma das principais conclusões, em ambas as sondagens, é o enorme sentimento de solidariedade com a Ucrânia e a convicção de que este país é intrinsecamente uma parte do Ocidente. Apesar dos riscos elevados, e do potencial de escalada, chegou-se à conclusão de que metade dos europeus, e três quartos dos americanos, apoiam a ideia de que a Ucrânia seja admitida na NATO. Apenas entre os europeus, uma clara maioria também se mostra a favor da candidatura da Ucrânia à adesão à UE.

Americanos e europeus também parecem dispostos a suportar um custo financeiro do apoio do seu país à Ucrânia. Há grandes maiorias em todos os países europeus inquiridos a expressar a opinião de que se justificam sanções económicas e diplomáticas crescentes contra a Rússia (77% nos EUA e 70% em toda a Europa), assim como o envio de ajuda económica e militar à Ucrânia. Além disso, 36% dos inquiridos nos EUA, e uma média de 30% na Europa, também apoiam a ideia de enviar tropas para combater na defesa da Ucrânia.

Estes dados devem animar a liderança política na Ucrânia e os seus cidadãos. Porém, ao mesmo tempo, devem estar atentos à realidade de que é pouco provável que estes números se mantenham caso a guerra se arraste e os custos económicos das sanções continuarem a afetar o dia a dia.

Na sondagem do ECFR, já há 35% dos inquiridos – o maior grupo – a enquadrar-se num “campo da paz”, constituído por eleitores que querem que a guerra termine o mais rapidamente possível, mesmo que isso signifique concessões a Putin. Nos Estados Unidos, uma sondagem recente revelou que é cada vez mais provável que os norte-americanos deem prioridade à limitação dos prejuízos para a economia dos EUA em vez de sancionarem a Rússia da forma mais eficaz possível para a invasão da Ucrânia.

Apesar da demonstração de unidade, a cimeira do G7 também serviu para vislumbrar diferenças emergentes entre os líderes sobre como e quando confrontar Putin, diferenças estas que se devem acentuar à medida que o mandato político se esgota. Isto sugere que a janela de oportunidade é curta e que as próximas semanas podem ser uma última oportunidade para exponenciar os riscos que Putin corre ao procurar um conflito prolongado. Para honrar o duro combate que a Ucrânia está a travar, e para aproveitar a pressão económica que as sanções internacionais têm posto em prática, o Ocidente precisa agora de reforçar o seu apoio militar e endurecer o atual pacote de sanções, incluindo a implementação de um preço máximo global para o petróleo russo. Uma aliança transatlântica sólida por si só não será suficiente para mobilizar o sistema internacional a responsabilizar a Rússia pelas suas ações sobre a Ucrânia – mas pode formar uma base sólida a partir da qual se possa pressionar outros parceiros globais a aderir e manter viva a possibilidade de paz com alguma justiça.

Susi Dennison é diretora do programa “European Power” no European Council on Foreign Relations (ECFR).

Dina Smeltz é investigadora na área de opinião pública e política externa no Chicago Council on Global Affairs.