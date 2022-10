Não é o Chega ou um conjunto de foliões que quer impor linguagem, penteados e modos de vestir que me preocupa mais (embora sejam todos preocupantes); o que me provoca um leve receio pela liberdade é o facto de, sobretudo desde que começou a pandemia, estarmos quase sempre com a nossa liberdade restringida por causas diversas, todas elas compreensíveis e até aceitáveis. Mas, infelizmente, aceites como inevitáveis.

